BitZ биржа для опытных трейдеров

Приветствую, друзья!

Сегодня я хочу рассказать о криптовалютной бирже Bit-Z, которая существует с 2024 года и зарекомендовала себя как платформа с широким листингом и высокой ликвидностью.

Почему я выбрал Bit-Z?

1. Большой выбор криптовалют.

На бирже представлены более 100 криптовалют, включая популярные Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, а также менее известные токены.

2. Высокая ликвидность.

Суточный объем торгов на Bit-Z превышает 230 миллионов долларов, что обеспечивает быстрое исполнение ордеров по выгодным курсам.

3. Выгодная партнерская программа.

Bit-Z предлагает привлекательную реферальную программу, позволяя зарабатывать на привлечении новых пользователей.

4. Интерфейс на трех языках.

Сайт биржи доступен на английском, китайском традиционном и китайском упрощенном языках.

5. Низкие комиссии.

Комиссия за ввод и вывод средств составляет 0.2024 BTC, 0.01 ETH, 10 USDT.

Какие есть особенности?

1. Обязательная верификация.

Для полноценной работы на бирже необходимо пройти верификацию аккаунта.

2. Два типа ордеров.

Пользователи Bit-Z могут работать с двумя базовыми типами ордеров: рыночный и лимитный.

3. Недостатки.

Среди недостатков биржи можно отметить:

Периодические задержки с зачислением средств.

Длительный процесс верификации.

Ограничения на вывод средств.

Стоит ли использовать Bit-Z?

Bit-Z – это платформа, которая подойдет опытным трейдерам, ищущим биржу с широким листингом, высокой ликвидностью и низкими комиссиями.

Рекомендую ознакомиться с биржей Bit-Z, если:

Вы ищете платформу для торговли малоизвестными альткоинами.

Вам важна высокая ликвидность рынков.

Вы хотите зарабатывать на привлечении новых пользователей.

Однако, помните о:

Необходимости верификации.

Возможных задержках с зачислением средств.

Ограничениях на вывод средств.

❓ Вопрос – ответ

❓ Какие преимущества дает верификация аккаунта?

✅ Верификация аккаунта позволяет:

Увеличить лимиты на вывод средств.

Получить доступ к маржинальной торговле.

Участвовать в некоторых акциях и программах лояльности.

❓ Как вывести средства с биржи Bit-Z?

✅ Чтобы вывести средства с биржи Bit-Z, необходимо:

Перейти в раздел “Вывод средств”. Выбрать криптовалюту. Указать адрес кошелька. Ввести сумму вывода. Подтвердить транзакцию.

❓ Как начать торговать на Bit-Z?

✅ Чтобы начать торговать на Bit-Z, необходимо:

Зарегистрироваться на бирже. Пройти верификацию аккаунта. Пополнить торговый счет. Выбрать торговую пару. Создать ордер.

Bit-Z – это не идеальная биржа, но она может стать отличным выбором для опытных трейдеров, которые ценят широкий выбор криптовалют, высокую ликвидность и низкие комиссии.

С уважением, ваш крипто-энтузиаст.